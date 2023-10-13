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Блінкен в Аммані зустрівся з лідером Палестинської автономії

13 жовтня, 2023 п'ятниця
14:46
Війна в Ізраїлі Ентоні Блінкен

У п'ятницю, після своєї короткої поїздки до Ізраїлю, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Аммані, столиці Йорданії, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом

Про це інформує NBCNews.

Візит держсекретаря США до Йорданії, яка межує з Ізраїлем більшою частиною свого східного кордону, відбувся після його зустрічей з ізраїльськими чиновниками та особами, які безпосередньо постраждали від нападу та війни, внаслідок якої загинули понад 1300 ізраїльтян і щонайменше 27 американців.

Це перша особиста зустріч між представником влади США та головою Палестинської автономії з моменту початку атаки ХАМАС на Ізраїль.

Палестинська влада володіє частковим контролем над Західним берегом річки Йордан, але є суперником ХАМАС, який має під своїм контролем сектор Гази.

Махмуд Аббас, якому 87 років, очолює Палестинську автономію протягом останніх 18 років. Його первинний чотирирічний термін було продовжено через неможливість проведення виборів на цих територіях.

Блінкен також провів зустріч з королем Йорданії Абдаллою II, з яким президент США Джо Байден підтримував контакт з початку кризи. Король Йорданії впродовж багатьох років був важливим посередником у переговорах на Близькому Сході.

За словами речника Держдепу Метью Міллера, Блінкен та Абдалла II обговорили терористичні атаки ХАМАС на Ізраїль. Вони також обговорили зусилля, спрямовані на звільнення всіх заручників і запобігання ескалації конфлікту.

"ХАМАС не представляє інтереси палестинського народу у гідності та самовизначенні, і обговорив способи задоволення гуманітарних потреб цивільного населення Гази, поки Ізраїль проводить закономірні безпекові операції для захисту себе від терористичних актів", - наголосив Блінкен.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

Світ
Ізраїль
Палестина
США
Ентоні Блінкен
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