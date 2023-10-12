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Генсек ООН закликав звільнити всіх заручників у Газі та висловився щодо блокади сектора

12 жовтня, 2023 четвер
08:39
Війна в Ізраїлі сектор Газа

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників

Про це він написав у твіттері.

"Життєво важливі запаси, включаючи паливо, їжу та воду, повинні бути дозволені до Гази", - пише Гутерреш.

Генсек наголосив, що ООН зараз потрібен швидкий і безперешкодний гуманітарний доступ до сектора.

Водночас він закликав до негайного звільнення усіх заручників, які утримуються в Газі.

"Цивільне населення має бути захищене в будь-який час. Міжнародне гуманітарне право має поважатися та підтримуватися", - підкреслив генеральний секретар ООН.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.

Новини
ООН
Генсек ООН
Ізраїль
Антоніу Гутерреш
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