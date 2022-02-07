Блінкен припустив готовність України "рухатися вперед" щодо особливого статусу ОРДЛО
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен припустив, що Україна буде готова надати особливий статус ОРДЛО за умови послідовної реалізації Мінських угод
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"У Мінських угодах ідеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед", - заявив Блінкен.
Водночас держсекретар додав, що виконувати домовленості повинні усі сторони конфлікту, і Україна показує активність у цьому контексті. Однак зараз з боку Росії не видно ніяких кроків до виконання зобов'язань.
"Якщо Росія серйозно ставиться до виконання мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля", - додав Блінкен.
Він також зазначив, що США вважають Мінські домовленості шляхом вирішення конфлікту на Сході України, який розв'язала РФ.
- Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба виключив надання ОРДЛО "права вето", яке дозволить регіону ветувати стратегічні рішення України.
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