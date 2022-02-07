Блінкен припустив готовність України "рухатися вперед" щодо особливого статусу ОРДЛО

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"У Мінських угодах ідеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед", - заявив Блінкен.

Водночас держсекретар додав, що виконувати домовленості повинні усі сторони конфлікту, і Україна показує активність у цьому контексті. Однак зараз з боку Росії не видно ніяких кроків до виконання зобов'язань.

"Якщо Росія серйозно ставиться до виконання мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля", - додав Блінкен.



Він також зазначив, що США вважають Мінські домовленості шляхом вирішення конфлікту на Сході України, який розв'язала РФ.