"Жоден регіон не ветуватиме загальнодержавні рішення": Кулеба відкинув надання ОРДЛО особливого статусу на умовах РФ
Очільник МЗС Дмитро Кулеба виключив надання ОРДЛО "права вето", яке дозволить регіону ветувати стратегічні рішення України
Про це він заявив Rzeczpospolita.
"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде", - заявив Дмитро Кулеба.
Міністр додав, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати на виконанням Мінських домовленостей.
"Але мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці", - наголосив очільник МЗС.
Раніше представник РФ у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що перемовини лідерів України, РФ, Франції й Німеччині можуть відбутися тільки після вирішення питання з особливим статусом Донбасу, що передбачає амністію учасникам "ЛДНР" і розширення прав для російської мови, зокрема у ЗМІ й органах влади.
- Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має дотриматися Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.
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