"Жоден регіон не ветуватиме загальнодержавні рішення": Кулеба відкинув надання ОРДЛО особливого статусу на умовах РФ

Про це він заявив Rzeczpospolita.



"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде", - заявив Дмитро Кулеба.



Міністр додав, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати на виконанням Мінських домовленостей.



"Але мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці", - наголосив очільник МЗС.



Раніше представник РФ у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що перемовини лідерів України, РФ, Франції й Німеччині можуть відбутися тільки після вирішення питання з особливим статусом Донбасу, що передбачає амністію учасникам "ЛДНР" і розширення прав для російської мови, зокрема у ЗМІ й органах влади.

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна має дотриматися Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.

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