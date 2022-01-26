Київ має виконати "Мінські угоди", тоді питання відпадуть, - Лавров про постачання російської зброї "ЛДНР"
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатимуть від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу
Про це він заявив на брифінгу.
"Тут у нас однозначно є позиція (щодо надання зброї "Л/ДНР", - ред.). Ми є прихильниками безумовного виконання Києвом Мінських угод. Західні куратори українського режиму, зокрема американці, заявили, що вони доб'ються виконання Києвом пунктів по Мінському комплексу. Особливо щодо виконання зобов'язань за особливим статусом Донбасу", - заявив він.
За словами Сергія Лаврова, на постачання озброєння впливають тільки Мінські домовленості.
"Виходжу з того, що це зобов'язання на заході лежить і він повинен забезпечити виконання Києвом Мінських угод, тоді всі питання відпадуть", - додав очільник російського МЗС.
Раніше перший віцеспікер Ради Федерації Андрій Турчак заявив, що Росія має поставити окремі види зброї для "ЛДНР".
"У цих умовах Росія повинна надати "ЛДНР" необхідну допомогу у вигляді постачань окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності і стримування явно підготовлюваної Києвом військової агресії", - сказав він.
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