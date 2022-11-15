Про це повідомляє Politico.

За словами одного з американських чиновників, Блінкен 21 листопада в Аль-Райані відвідає гру між збірними США та Уельсу. Очікується, що держсекретар також проведе переговори з лідерами Катару.

Візити відбудеться на тлі критики Катару в отриманні права на проведенні ЧС-2022 за хабар,

звинувачень у недотриманні прав людини в країні та жорстокого ставлення до трудових мігрантів.

Politico зазначає, що присутність Блінкена в Катарі під час чемпіонату світу, має стати сигналом, що попри критику, ця країна є ключовим стратегічним союзником Заходу в енергетичній безпеці.

Наразі представник державного департаменту США заявив, що Блінкен поки не має жодних планів щодо поїздок.

Видання зазначає, що президент США Джо Байден не планує відвідувати чемпіонат світу в Катарі, хоча Сполучені Штати разом з Канадою та Мексикою прийматимуть наступний ЧС у 2026 році.

Збірна США на груповому раунді ЧС-2022 зіграє з Уельсом, Англією та Іраном.

15 листопада президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників саміту G20 та закликав до місячного перемир'я в Україні на час проведення чемпіонату світу-2022.

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