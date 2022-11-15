Про це повідомляє The Guardian.

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій на саміті Великої двадцяти на Балі в Індонезії звернувся до світових лідерів разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Інфантіно заявив, що від імені світової футбольної спільности, за п'ять днів до старту ЧС-2022, благає про мир. Він закликав до припинення вогню в Україні на час чемпіонату світу, який відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.

"Футбол – це набагато більше, ніж просто спорт. Він має величезний соціальний вплив. Це про пристрасть, толерантність, залучення та освіту. Оскільки футбол об’єднує світ, чемпіонат світу є приводом об’єднати людей у мирі та насолодитися чимось вкрай необхідним у бурхливий час, у якому ми живемо", - сказав Інфантіно.

15 листопада президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту Великої двадцятки закликав зупинити руйнівну війну РФ та назвав умови для її припинення.

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