Президент ФІФА на саміті G20 закликав до припинення вогню в Україні під час ЧС-2022
Президент ФІФА Джанні Інфантіно звернувся до учасників саміту G20 та закликав до місячного перемир'я в Україні на час проведення чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє The Guardian.
Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій на саміті Великої двадцяти на Балі в Індонезії звернувся до світових лідерів разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.
Інфантіно заявив, що від імені світової футбольної спільности, за п'ять днів до старту ЧС-2022, благає про мир. Він закликав до припинення вогню в Україні на час чемпіонату світу, який відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.
"Футбол – це набагато більше, ніж просто спорт. Він має величезний соціальний вплив. Це про пристрасть, толерантність, залучення та освіту. Оскільки футбол об’єднує світ, чемпіонат світу є приводом об’єднати людей у мирі та насолодитися чимось вкрай необхідним у бурхливий час, у якому ми живемо", - сказав Інфантіно.
- 15 листопада президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників саміту Великої двадцятки закликав зупинити руйнівну війну РФ та назвав умови для її припинення.
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