Про це передають AFP та The Guardian.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - наголосив він.

Президент зауважив, що Мінська-3 не буде: "Ми не дозволимо Росії вичікувати й нарощувати свої сили".

Говорячи про бої на Запорізькій АЕС, Зеленський зазначив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила АЕС на "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті".

Він окреслив й умови припинення війни.

Тож, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.

А світова спільнота "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки", щоб запобігти повторенню російської агресії.

"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Протягом всього виступу український президент звертався до країн G19 - виключивши з їх списку Росію. Він подякував їм за те, що вони ясно дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".

Зеленський також запропонував обмін ув’язненими з Росією за формулою "всіх на всіх".

Згодом президент опублікував у своєму telegram розширений список умов закінчення війни.

"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями... Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир", - написав він.

Так, Зеленський назвав 10 пропозицій України:

Радіаційна та ядерна безпека Продовольча безпека Енергетична безпека Звільнення всіх полонених і депортованих Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку Виведення російських військ і припинення бойових дій Повернення справедливості Протидія екоциду Недопущення ескалації Фіксація закінчення війни

15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії. На ньому країн мають намір засудити дії РФ в Україні.

Сам Володимир Зеленський назвав саміт "G19" і планував у зверненні до його учасників на прикладі деокупованої частини Херсонщини показати, що несе за собою "спецоперація" РФ і що означає присутність українського прапора.

У ході відкриття саміту G20 президент Індонезії Джоко Відодо сказав у своєму вступному слові, що війна в Україні має бути зупинена. Також лідер Індонезії застеріг від початку нової холодної війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb