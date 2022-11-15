Зеленський на саміті G20: настав час припинити руйнівну війну Росії та обміняти полонених "всіх на всіх"
Президент України Володимир Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації та назвав умови для її припинення
Про це передають AFP та The Guardian.
"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - наголосив він.
Президент зауважив, що Мінська-3 не буде: "Ми не дозволимо Росії вичікувати й нарощувати свої сили".
Говорячи про бої на Запорізькій АЕС, Зеленський зазначив, що ніхто не має права шантажувати світ ядерною катастрофою і що Росія перетворила АЕС на "радіоактивну бомбу, яка може вибухнути будь-якої миті".
Він окреслив й умови припинення війни.
Тож, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдані збитки.
А світова спільнота "закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки", щоб запобігти повторенню російської агресії.
"Коли всі антивоєнні заходи будуть виконані, сторони мають підписати документ про закінчення війни", - наголосив Зеленський.
Протягом всього виступу український президент звертався до країн G19 - виключивши з їх списку Росію. Він подякував їм за те, що вони ясно дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".
Зеленський також запропонував обмін ув’язненими з Росією за формулою "всіх на всіх".
Згодом президент опублікував у своєму telegram розширений список умов закінчення війни.
"Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями... Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир", - написав він.
Так, Зеленський назвав 10 пропозицій України:
- Радіаційна та ядерна безпека
- Продовольча безпека
- Енергетична безпека
- Звільнення всіх полонених і депортованих
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
- Виведення російських військ і припинення бойових дій
- Повернення справедливості
- Протидія екоциду
- Недопущення ескалації
- Фіксація закінчення війни
15 листопада стартував саміт країн G20 в Індонезії. На ньому країн мають намір засудити дії РФ в Україні.
- Сам Володимир Зеленський назвав саміт "G19" і планував у зверненні до його учасників на прикладі деокупованої частини Херсонщини показати, що несе за собою "спецоперація" РФ і що означає присутність українського прапора.
- У ході відкриття саміту G20 президент Індонезії Джоко Відодо сказав у своєму вступному слові, що війна в Україні має бути зупинена. Також лідер Індонезії застеріг від початку нової холодної війни.
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