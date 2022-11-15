Про це заявив на брифінгу для журналістів офіційний представник США, інформує ВВС.

За його словами, представники більшості країн G20 зібралися останніми днями і погодилися з тим, що війна Росії проти України має бути засуджена найрішучішим чином.

До G20 входить і Росія, тому консенсус тут навряд чи можливий.

Американський представник відмовився повідомити, яку форму набуде це засудження.

"Я не випереджатиму завершальні переговори, але G20 дасть зрозуміти, що російська війна сіє хаос для людей і для світової економіки в цілому", - сказав він на умовах анонімності.

За його словами, більшість країн G20 погоджуються з тим, що війна в Україні стала причиною економічних труднощів і нестабільності, яка спостерігається в багатьох частинах світу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав саміт "G19" і планує у зверненні до його учасників на прикладі деокупованої частини Херсонщини показати, що несе за собою "спецоперація" РФ і що означає присутність українського прапора.

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