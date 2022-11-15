Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Це очевидно для всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапора. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода. Є соціальне забезпечення. Є інфраструктура. Є безпека. Є кому дбати про людей. Є все те, що зникає і що руйнують, коли приходить окупант", - зазначив президент України.

І, як показує досвід Херсонщини та інших де окупованих територій України, російський прапор – це повне спустошення.

"Немає ні електрики, ні зв’язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі – спеціально. Оце їхня спецоперація. Перед зимою російські окупанти зруйнували людям абсолютно всю критичну інфраструктуру. Абсолютно всі важливі об’єкти в місті та області заміновані.

Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати. Щастя, яке буде й у тих наших містах і громадах, які позбавлені Росією нормального життя і після 24 лютого й у 2014 році. Ми все повернемо. Повернемо нормальне життя. І знаємо, що мир для України стає ближчим. Для всієї нашої країни".

Зеленський наголосив, що "вже за кілька годин говоритиму про це у своєму зверненні до учасників саміту... G19 в Індонезії".

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент також розповів, що українські дипломати та наші міжнародні партнери зробили відразу декілька важливих кроків у напрямку допомоги Україні та наближення справедливого покарання для агресора.

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