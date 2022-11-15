Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

Президент України особливо відзначив, що Сполучені Штати та Китай разом наголосили на неприпустимості будь-яких погроз застосування ядерної зброї. Всі розуміють, кому адресовані ці слова.

"Маємо сьогодні й рішення наших партнерів, які посилюють позиції України. Дякую Канаді за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом пів мільярда доларів. А також і за нові санкції проти російських пособників тиранії – проти гвинтиків цієї системи.

Дякую Сполученим Штатам за нові санкційні кроки. Сьогодні запроваджені санкції проти понад 40 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії воювати. Абсолютно всі, хто так чи інакше працює на російську армію, оборонний сектор, повинні отримати повну особисту ізоляцію від усього світу. А потім буде й покарання за співучасть у терорі", - зазначив Зеленський.

Також президент Україні наголосив, що на майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції:

"Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому коштом російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності.

Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали".

Ще одним важливим кроком з боку ООН стало засідання Координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей, яке відбулося за співголовування Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша:

"Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей у Росію й повернути додому всіх, хто був силою вивезений. Як мінімум це майже 11 тисяч дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше. Також у засіданні взяли участь посли провідних держав, яких ми закликаємо допомогти з реалізацією цього завдання. Щоб повернути всіх депортованих, нам справді буде потрібна міць усього світу".

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