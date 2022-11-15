Не можна допустити, щоб світ поринув у нову холодну війну, - президент Індонезії в ході відкриття саміту G20
Сьогодні, 15 лютого, в Індонезії відкривається саміт G20, де ситуація в Україні та військова агресія РФ стануть одними з головних тем
Про це пише ВВС.
Президент Індонезії Джоко Відодо офіційно відкрив саміт G20 у вівторок, заявивши світовим лідерам у своєму вступному слові, що війна в Україні має бути зупинена.
"Якщо війна не закінчиться, нам буде важко рухатися далі. Ми не повинні ділити світ на частини", - сказав він.
Також лідер Індонезії, який головує у Великій двадцятці застеріг від початку нової холодної війни.
"Ми не повинні допустити, щоб світ поринув у нову холодну війну", - заявив Відодо.
- Нагадаємо, на саміті в Індонезії країн G20 мають намір засудити дії РФ в Україні.
- Володимир Зеленський назвав саміт "G19" і планує у зверненні до його учасників на прикладі деокупованої частини Херсонщини показати, що несе за собою "спецоперація" РФ і що означає присутність українського прапора.
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