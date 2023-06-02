Блінкен заявив, що США допоможуть побудувати "українську армію майбутнього"
США продовжать підтримувати Україну та допоможуть їй побудувати армію майбутнього із сучасними ППО, бронетехнікою та власним виробництвом боєприпасів
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.
За його словами, армія майбутнього передбачає "сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, передові танки та бронетехніку, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для підтримки сил і засобів у бойовій готовності".
При цьому Вашингтон заохочуватиме ініціативи інших країн щодо припинення війни, якщо вони відповідають Статуту ООН.
"Ми підтримуватимемо зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни – якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру", – сказав Блінкен.
Тим не менш, Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є те, що Київ здатний стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії, наголосив Блінкен.
- Раніше Блінкен казав, що країни НАТО намагатимуться збільшити потужність та успішність ППО України.
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