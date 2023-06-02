Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Reuters.

За його словами, армія майбутнього передбачає "сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, передові танки та бронетехніку, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для підтримки сил і засобів у бойовій готовності".

При цьому Вашингтон заохочуватиме ініціативи інших країн щодо припинення війни, якщо вони відповідають Статуту ООН.

"Ми підтримуватимемо зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни – якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру", – сказав Блінкен.

Тим не менш, Вашингтон продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані, оскільки необхідною умовою для ефективної дипломатії є те, що Київ здатний стримувати та захищатися від будь-якої майбутньої агресії, наголосив Блінкен.