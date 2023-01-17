Блінкен здійснить візит до Китаю, серед питань порядку денного буде війна в Україні, - Politico
Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 лютого здійснить візит до Пекіна та зустрінеться з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом
Про це повідомляє Politico.
Дипломати, знайомі з планом візиту Блінкена, зазначили, що його поїздка до Китаю розглядається, як продовження діалогу, який було розпочату під час зустрічі Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді 2022 року, під час якої президент США пообіцяв підтримувати відкриті лінії зв’язку з Пекіном у період загострення двосторонньої напруженості.
Очікується, що цей візит стане перевіркою того, чи відкрила зустріч Байдена та Сі шлях до більш продуктивних відносин між США та Китаєм у той час, коли вони стають дедалі гострішими через різноманітні питання, від Тайваню та торгової політики до занепокоєння США щодо дотримання прав людини в КНР.
Наразі ні Держдеп США, ні уряд Китаю не оприлюднили подробиць майбутнього візиту Блінкена в Пекін. Проте, у грудні 2022 року речник Держдепу Нед Прайс заявив, що війна Росії проти України буде на порядку денному.
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14 листопада президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту G20 nf виступили із заявами.
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