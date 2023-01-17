Про це повідомляє Politico.

Дипломати, знайомі з планом візиту Блінкена, зазначили, що його поїздка до Китаю розглядається, як продовження діалогу, який було розпочату під час зустрічі Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді 2022 року, під час якої президент США пообіцяв підтримувати відкриті лінії зв’язку з Пекіном у період загострення двосторонньої напруженості.

Очікується, що цей візит стане перевіркою того, чи відкрила зустріч Байдена та Сі шлях до більш продуктивних відносин між США та Китаєм у той час, коли вони стають дедалі гострішими через різноманітні питання, від Тайваню та торгової політики до занепокоєння США щодо дотримання прав людини в КНР.

Наразі ні Держдеп США, ні уряд Китаю не оприлюднили подробиць майбутнього візиту Блінкена в Пекін. Проте, у грудні 2022 року речник Держдепу Нед Прайс заявив, що війна Росії проти України буде на порядку денному.

14 листопада президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч на полях саміту G20 nf виступили із заявами.

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