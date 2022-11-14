Лідери США та Китаю виступили із заявами про розвиток двосторонніх відносин
Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін виступили зі своїми першими заявами, присвяченими двосторонній зустрічі на саміті лідерів G20
Про це повідомило видання Ani News.
"На нашій сьогоднішній зустрічі я готовий до відвертого та глибокого обміну думок щодо проблем стратегічної важливості у китайсько-американських відносинах. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами над поверненням наших відносин на шлях здорового та стабільного зростання", - заявив Сі Цзіньпін, звертаючись до Байдена.
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Своєю чергою, Байден заявив про готовність до постійної підтримки каналів комунікацій як між двома лідерами особисто, так і між їхніми адміністраціями.
"Як лідери двох націй, ми ділимо відповідальність за те, щоб США та Китай показали, що ми можемо подолати наші розбіжності, запобігти переростанню конкуренції в конфлікт і працювати разом над нагальними світовими проблемами, що вимагають нашої співпраці", - додав він.
- 10 листопада речниця Білого дому Карін Жан П’єр підтвердила, що Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрінуться напередодні саміту Великої двадцятки.
- У Індонезії на полях саміту G20 президент США Джо Байден зустрічається з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
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