Лідери США та Китаю виступили із заявами про розвиток двосторонніх відносин

Про це повідомило видання Ani News.

"На нашій сьогоднішній зустрічі я готовий до відвертого та глибокого обміну думок щодо проблем стратегічної важливості у китайсько-американських відносинах. Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами над поверненням наших відносин на шлях здорового та стабільного зростання", - заявив Сі Цзіньпін, звертаючись до Байдена.

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Своєю чергою, Байден заявив про готовність до постійної підтримки каналів комунікацій як між двома лідерами особисто, так і між їхніми адміністраціями.

"Як лідери двох націй, ми ділимо відповідальність за те, щоб США та Китай показали, що ми можемо подолати наші розбіжності, запобігти переростанню конкуренції в конфлікт і працювати разом над нагальними світовими проблемами, що вимагають нашої співпраці", - додав він.