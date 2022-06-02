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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Близько 2 тис. дітей повернулося до Бучі після деокупації міста від росіян

Близько 2 тис. дітей повернулося до Бучі після деокупації міста від росіян

2 червня, 2022 четвер
07:48
війна з Росією

Станом на 1 червня до Бучі на Киїщині піля деокпації повернулося до 2 тис. дітей, у місті працює програма допомоги мешканцям

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

"Сьогодні був у Бучі. Місто просто не впізнати. За офіційними даними сюди повернулося до 2 тис. дітей. Ми маємо докласти неабияких зусиль, щоб це місто асоціювалось не з тим жахом, який влаштували тут російські солдати, а з розвитком, сміхом та майбутнім", - наголосив він.

У місті запрацювала соціальна програма ЮНІСЕФ "Спільно". Вона допомагає дітям і сім'ям і функціонує там, де припинені соціальні сервіси або недостатньо сервісів, медичних послуг, психологічної допомоги для сімей із дітьми, які постраждали від війни.

"Тут надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей, надають індивідуальні освітні набори. Ось так виглядає щойно відкритий центр у Бучі. Вони працюватимуть і в інших громадах країни, в першу чергу у тих, які постраждали найбільше", - зауважив Кирило Тимошенко.

  • 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого Росія вивезла з України понад 200 тис. дітей.

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Київщина
росіяни
Буча
Офіс президента України
Кирило Тимошенко
деокупація
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