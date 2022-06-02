Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі.

"Сьогодні був у Бучі. Місто просто не впізнати. За офіційними даними сюди повернулося до 2 тис. дітей. Ми маємо докласти неабияких зусиль, щоб це місто асоціювалось не з тим жахом, який влаштували тут російські солдати, а з розвитком, сміхом та майбутнім", - наголосив він.

У місті запрацювала соціальна програма ЮНІСЕФ "Спільно". Вона допомагає дітям і сім'ям і функціонує там, де припинені соціальні сервіси або недостатньо сервісів, медичних послуг, психологічної допомоги для сімей із дітьми, які постраждали від війни.

"Тут надають психологічну допомогу, є навчальні активності для розвитку дітей, надають індивідуальні освітні набори. Ось так виглядає щойно відкритий центр у Бучі. Вони працюватимуть і в інших громадах країни, в першу чергу у тих, які постраждали найбільше", - зауважив Кирило Тимошенко.

1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого Росія вивезла з України понад 200 тис. дітей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb