Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

З 01:05 до 01:10 ворог чотири рази вгатив зі ствольної артилерії в район Середини-Буди.

З 00:00 до 00:15 зафіксували шість приходів із міномета 120 мм поблизу Улиці.

З 02:00 до 02:15 було сім прильотів із міномета калібру 120 мм у районі Баранівки.

З 02:30 до 02:35 росіяни двічі вдарили з міномета 120 мм поблизу Марчихиної Буди.

Про втрати серед місцевих мешканців і пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок ворожих обстрлів інформація не надходила.

Близько 04:05 зафіксували приліт керованої бомби, скинутої з літака, по Чернацькому. Обстріл пошкодив заклад освіти та прилеглі будинки.