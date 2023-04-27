Близько 20 приходів за ніч: росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Росіяни в ніч на 27 квітня п'ять разів обстріляли прикордоння Сумщини та пошкодили будинки й заклад освіти
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
З 01:05 до 01:10 ворог чотири рази вгатив зі ствольної артилерії в район Середини-Буди.
З 00:00 до 00:15 зафіксували шість приходів із міномета 120 мм поблизу Улиці.
З 02:00 до 02:15 було сім прильотів із міномета калібру 120 мм у районі Баранівки.
З 02:30 до 02:35 росіяни двічі вдарили з міномета 120 мм поблизу Марчихиної Буди.
Про втрати серед місцевих мешканців і пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок ворожих обстрлів інформація не надходила.
Близько 04:05 зафіксували приліт керованої бомби, скинутої з літака, по Чернацькому. Обстріл пошкодив заклад освіти та прилеглі будинки.
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