Про це пише Al Jazeera.

У суботу 25 березня відбувся черговий протест проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Близько 200 тис. мітингувальників зібралися на вулицях Тель-Авіва.

"Ми зібралися тут сьогодні, щоб приєднатися до сотень тисяч, якщо не мільйонів ізраїльтян, які підтримують цінності, на яких була заснована ця країна", - сказав працівник сфери високих технологій Даніель Нісман в інтерв'ю агентству "Франс Прес".

"Це все, на що ми можемо сподіватися, що він (Нетаньягу, - ред.) поверне нас від краю прірви", - сказав 36-річний чоловік.

Уряд наполягає на змінах, які б обмежили повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої гілок влади і надали коаліційним законодавцям більше повноважень у призначенні суддів.

Комісія з відбору суддів вимагає від політиків і суддів, які входять до неї, погодити призначення. Нинішня пропозиція змінить це, надавши коаліційним урядам вирішальний голос.