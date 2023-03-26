Близько 200 тис. людей вийшли на акції протесту в Тель-Авіві проти судової реформи в Ізраїлі
У суботу на акції протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 тис. людей: жителі Ізраїлю вимагають скасування судової реформи прем'єра Нетаньягу
Про це пише Al Jazeera.
У суботу 25 березня відбувся черговий протест проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи. Близько 200 тис. мітингувальників зібралися на вулицях Тель-Авіва.
"Ми зібралися тут сьогодні, щоб приєднатися до сотень тисяч, якщо не мільйонів ізраїльтян, які підтримують цінності, на яких була заснована ця країна", - сказав працівник сфери високих технологій Даніель Нісман в інтерв'ю агентству "Франс Прес".
"Це все, на що ми можемо сподіватися, що він (Нетаньягу, - ред.) поверне нас від краю прірви", - сказав 36-річний чоловік.
Уряд наполягає на змінах, які б обмежили повноваження Верховного суду виносити рішення проти законодавчої та виконавчої гілок влади і надали коаліційним законодавцям більше повноважень у призначенні суддів.
Комісія з відбору суддів вимагає від політиків і суддів, які входять до неї, погодити призначення. Нинішня пропозиція змінить це, надавши коаліційним урядам вирішальний голос.
- Нагадаємо, акції протесту в Ізраїлі тривають вже близько трьох місяців, а початок судової реформи викликав в Ізраїлі рекордні за кількістю учасників мітинги.
- Учора очільник ізраїльського міністерства оборони Йоав Ґалант публічно висловився проти розпочатої урядом Беньяміна Нетаньягу судової реформи.
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