Близько 20:00 росіяни обстріяли Миколаєв. Є поранений
Ввечері у суботу, 13 серпня 2022 року, російські окупанти вдарили по українському обласному центру Миколаїв з ракетної зброї
Про це у себе в ТГ-каналі поінформував миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку", - повідомив мер Миколаєва о 21:09.
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Наслідки з'ясовуються.
"Наразі відомо про одного пораненого", - додав Сєнкевич.
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