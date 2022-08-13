Близько 20:00 росіяни обстріяли Миколаєв. Є поранений

Про це у себе в ТГ-каналі поінформував миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку", - повідомив мер Миколаєва о 21:09.

Читайте і дивіться також: Путін витягнув свій останній козир. Все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський. Ексклюзив Еспресо

Наслідки з'ясовуються.

"Наразі відомо про одного пораненого", - додав Сєнкевич.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb