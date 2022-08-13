Путін витягнув свій останній козир: все вирішиться найближчими днями, - Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський вважає, що у Путіна найголовніше завдання - це заморозити війну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найближчі дні стануть вирішальними – чи вдасться світовій спільноті наочно та переконливо пояснити Путіну, що за вибух на Запорізькій АЕС відповідатиме особисто він і відповідатиме головою. Тоді цього вибуху не буде. Для нього найголовніше - заморозити війну. А чим її можна заморозити краще, ніж ядерною катастрофою в центрі Європи. Шанси, що Путін на це зважиться, дуже високі", - зауважив Піонтковський.
Політолог також додав, що необхідна безпрецедентна, жорстка, незвичайна, нестандартна реакція Заходу.
"Ще ніколи світ не був перед такою серйозною загрозою. Всі попередні страхи перед ядерною бомбою – це був шантаж. Захід не капітулює, а завдасть удару у відповідь. Путін витягнув свій останній козир, все вирішиться найближчими днями", - підкреслив Піонтковський.
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