Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найближчі дні стануть вирішальними – чи вдасться світовій спільноті наочно та переконливо пояснити Путіну, що за вибух на Запорізькій АЕС відповідатиме особисто він і відповідатиме головою. Тоді цього вибуху не буде. Для нього найголовніше - заморозити війну. А чим її можна заморозити краще, ніж ядерною катастрофою в центрі Європи. Шанси, що Путін на це зважиться, дуже високі", - зауважив Піонтковський.

Політолог також додав, що необхідна безпрецедентна, жорстка, незвичайна, нестандартна реакція Заходу.

"Ще ніколи світ не був перед такою серйозною загрозою. Всі попередні страхи перед ядерною бомбою – це був шантаж. Захід не капітулює, а завдасть удару у відповідь. Путін витягнув свій останній козир, все вирішиться найближчими днями", - підкреслив Піонтковський.

6 серпня російські терористи обстріляли майданчик Запорізької АЕС та поранили одного працівника.

9 серпня президент Енергоатому Петро Котін заявив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму.

12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Водночас в раді безпеки РФ заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе.

Росіяни готують провокації під українським прапором на Запорізькій атомній електростанції, аби звинуватити у обстрілах ЗСУ

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb