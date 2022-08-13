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У розвідці попередили, що РФ готує на Запорізькій АЕС провокації під українським прапором

13 серпня, 2022 субота
11:48
війна з Росією ЗАЕС окупанти

Росіяни готують провокації під українським прапором на Запорізькій атомній електростанції, аби звинуватити у обстрілах ЗСУ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram

За інформацією ГУР, окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси масовки, яка має виконувати роль начебто місцевих жителів та персоналу. Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

"До стели "Енергодар" на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою Z. На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - застерегли у розвідці. 

В ГУР додали, що окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне. Один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Інший - призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

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Запоріжжя
російська армія
ГУР
Запорізька область
Енергодар
Міністр оборони України
воєнні злочини Росії
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