Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

За інформацією ГУР, окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси масовки, яка має виконувати роль начебто місцевих жителів та персоналу. Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

"До стели "Енергодар" на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою Z. На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - застерегли у розвідці.

В ГУР додали, що окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне. Один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Інший - призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

6 серпня російські терористи обстріляли майданчик Запорізької АЕС та поранили одного працівника.

9 серпня президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму.

12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Водночас в раді безпеки РФ заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе.

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