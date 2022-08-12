Про це повідомляє прокремлівський "Интерфакс".

"Єдиний шлях до забезпечення безпеки на АЕС - це стовідсотковий контроль над її діяльністю. Українська влада такий контроль в умовах "спеціальної воєнної операції" (так росіяни називають повномасштабну війну РФ проти України - Ред.) в принципі забезпечити не може", - стверджує Косачов.

Він вважає, що "допуск на територію станції будь-яких сторонніх осіб, не наділених відповідними повноваженнями, нестиме ризики подальших провокацій".

Нагадаємо, ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.

9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти

А 12 серпня представник Росії в ООН Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС

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