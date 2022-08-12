У Росії заявили, що повернення ЗАЕС під контроль України неможливе
Віцеспікер Ради федерації РФ Костянтин Косачов стверджує, що Україні не можна повертати контроль над Запорізькою АЕС, оскільки українці начебто "не зможуть забезпечити її безпеку"
Про це повідомляє прокремлівський "Интерфакс".
"Єдиний шлях до забезпечення безпеки на АЕС - це стовідсотковий контроль над її діяльністю. Українська влада такий контроль в умовах "спеціальної воєнної операції" (так росіяни називають повномасштабну війну РФ проти України - Ред.) в принципі забезпечити не може", - стверджує Косачов.
Він вважає, що "допуск на територію станції будь-яких сторонніх осіб, не наділених відповідними повноваженнями, нестиме ризики подальших провокацій".
- Нагадаємо, ввечері 6 серпня російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.
- 9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти
- А 12 серпня представник Росії в ООН Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС
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