Близько 24 тис. швейцарців запропонували житло біженцям з України
У Швейцарії близько 24 тис. людей заявили, що готові надати житло для вимушено переміщених людей з України
Про це пише Swissinfo.
Видання повідомляє,що близько 24 тис. швейцарців запропонували надати житло українським біженцям. Приблизно половина з 50 тис. українських біженців у Швейцарії знайшли приватне житло. Решта проживають у громадських закладах, таких як федеральні центри притулку, об’єкти цивільної оборони та колишні армійські казарми.
Згідно з даними неурядової організації Campax, яка співпрацює разом зі Швейцарською радою у справах біженців, вони розмістили лише 4500 біженців. Через це 52 500 ліжок залишаються пустими.
У березні Швейцарія запровадила спеціальний тимчасовий дозвіл S, який надає біженцям право жити та працювати протягом року.
Державний секретаріат з питань імміграції Швейцарії (SEM) повідомляє, що при виїзді українців до України більш ніж на 15 днів на квартал, їх статус захисту S може бути анульований. Це правило не поширюється, якщо ви виїжджали з метою підготувати остаточний від'їзд додому або залишились в Україні надовше через вагому причину (наприклад, тяжкохворих рідних) і можете це довести. Анулювання дозволу на перебування також може відбутися, якщо особа знаходиться в третій країні більше 2 місяців і SEM може припустити, що ви перенесли своє життя туди.
- Влада Швейцарії повідомляє, що зареєструвала щонайменше 54 тис. біженців з України, близько 1 тис. з них отримали дозвіл на роботу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе