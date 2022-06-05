Близько 24 тис. швейцарців запропонували житло біженцям з України

Про це пише Swissinfo.

Видання повідомляє,що близько 24 тис. швейцарців запропонували надати житло українським біженцям. Приблизно половина з 50 тис. українських біженців у Швейцарії знайшли приватне житло. Решта проживають у громадських закладах, таких як федеральні центри притулку, об’єкти цивільної оборони та колишні армійські казарми.

Згідно з даними неурядової організації Campax, яка співпрацює разом зі Швейцарською радою у справах біженців, вони розмістили лише 4500 біженців. Через це 52 500 ліжок залишаються пустими.

У березні Швейцарія запровадила спеціальний тимчасовий дозвіл S, який надає біженцям право жити та працювати протягом року.

Державний секретаріат з питань імміграції Швейцарії (SEM) повідомляє, що при виїзді українців до України більш ніж на 15 днів на квартал, їх статус захисту S може бути анульований. Це правило не поширюється, якщо ви виїжджали з метою підготувати остаточний від'їзд додому або залишились в Україні надовше через вагому причину (наприклад, тяжкохворих рідних) і можете це довести. Анулювання дозволу на перебування також може відбутися, якщо особа знаходиться в третій країні більше 2 місяців і SEM може припустити, що ви перенесли своє життя туди.

Влада Швейцарії повідомляє, що зареєструвала щонайменше 54 тис. біженців з України, близько 1 тис. з них отримали дозвіл на роботу.

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