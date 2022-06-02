Українські біженці у Швейцарії працевлаштувались у ресторанній сфері та IT-секторі
Влада Швейцарії повідомляє, що зареєструвала щонайменше 54 тис. біженців з України, близько 1 тис. з них отримали дозвіл на роботу
Про це пише SWI swissinfo.
Державний секретаріат з питань міграції зазначає, що понад 51 тисячі біженців, які виїхали з України через війну, наразі отримали спеціальний статус S. Більшість дозволів на роботу надійшло в готельно-ресторанну індустрію, а також для IT та консалтингового сектора.
У березні швейцарський уряд оголосив, що надає українським біженцям колективний захист під особливим статусом. Вони отримають однорічний дозвіл на тимчасове проживання з можливістю поновлення, поки триває війна. Вони матимуть право на проживання, соціальні виплати та медичне обслуговування. Вони також можуть приєднатися до ринку праці та привезти свої сім’ї до Швейцарії. Діти можуть відвідувати школу.
За словами міністра юстиції Карін Келлер-Зуттер, загальна кількість українських біженців з оплачуваною роботою, ймовірно, вдвічі більша за офіційно зареєстрованих.
- Станом на 23 квітня, у Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців.
- 20 травня ми повідомляли, що менше 2% українських біженців у Швейцарії знайшли роботу.
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