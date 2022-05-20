Менше 2% українських біженців у Швейцарії знайшли роботу

Про це пише UpJobs News.

Видання повідомляє, що основними проблемами при пошуку роботи є незнання мови та визнання кваліфікації. До середини травня 2022 року, 413 людей віком від 18 до 64 років зі спеціальними візами S, які видають українським біженцям, знайшли роботу. Це становить 1,62% від загальної кількості людей, які прибули до країни (25 483 громадян України). Зазначають, що існує адміністративний час затримки і кількість людей, які знайшли роботу, насправді може бути більшою.

Додають, що українці вмотивовані знайти роботу і не отримувати підтримку з боку держави, бути незалежними та не витрачати гроші і повернутися до України. Пошук роботи в Швейцарії займає багато часу. Опитування, проведене ACF Switzerland у 2021 році, підтвердило, що в середньому потрібно 7,04 місяця, щоб знайти нову роботу в Швейцарії.

Адміністрація посольства Швейцарії на чолі із послом країни повернулись до роботи у Києві.

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