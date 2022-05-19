Про це посольство конфедерації повідомило у твітері.

У повідомленні йдеться про те, що через майже 3 місяці команда швейцарського посольства на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації Клодом Вільдом повертається до роботи в столиці України.

Офіс припинив свою роботу 28 лютого через початок повномасштабного вторгнення РФ на українські території. Відтоді і до 19 травня послуги представництва надавалися з Берна, Кишинева (дипломатичні) та Бухареста (консульські).

Нагадаємо, 18 травня посольство США відновило роботу у Києві

Крім того, свою роботу в столиці 17 травня поновило посольство Ізраїлю

А 14 травня до Києва повернулося і посольство Румунії

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