Посольство Швейцарії відновлює роботу у Києві
Адміністрація посольства Швейцарії на чолі із послом країни повертаються до роботи у Києві
Про це посольство конфедерації повідомило у твітері.
У повідомленні йдеться про те, що через майже 3 місяці команда швейцарського посольства на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Швейцарської Конфедерації Клодом Вільдом повертається до роботи в столиці України.
Офіс припинив свою роботу 28 лютого через початок повномасштабного вторгнення РФ на українські території. Відтоді і до 19 травня послуги представництва надавалися з Берна, Кишинева (дипломатичні) та Бухареста (консульські).
- Нагадаємо, 18 травня посольство США відновило роботу у Києві
- Крім того, свою роботу в столиці 17 травня поновило посольство Ізраїлю
- А 14 травня до Києва повернулося і посольство Румунії
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