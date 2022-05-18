Про це повідомляє Reuters.

"Ми офіційно відновлюємо роботу", - сказав речник дипмісії Деніел Лангенкамп перед тим, як над посольством підняли прапор США. Він уточнив, що спочатку повернеться невелика кількість дипломатів, щоб укомплектувати місію.

Консульські операції не будуть відновлені негайно, а рекомендація Державного департаменту про заборону поїздок залишається чинною для України, сказав Лангенкамп.

12 лютого Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади.

16 лютого заступниця Держсекретаря США Венді Шерман назвала тимчасовим переміщення американського посольства з Києва до Львова.

26 квітня Держдепартамент США підтвердив повернення частини американських дипломатів з Польщі до Львова.

16 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу пообіцяв, що Посольство США у Києві планує відновити роботу вже найближчим часом.

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