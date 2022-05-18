Посольство США відновило роботу у Києві
У середу, 18 травня, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ
Про це повідомляє Reuters.
"Ми офіційно відновлюємо роботу", - сказав речник дипмісії Деніел Лангенкамп перед тим, як над посольством підняли прапор США. Він уточнив, що спочатку повернеться невелика кількість дипломатів, щоб укомплектувати місію.
Консульські операції не будуть відновлені негайно, а рекомендація Державного департаменту про заборону поїздок залишається чинною для України, сказав Лангенкамп.
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