Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади
Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади
Про це повідомляє посольство США в Україні у facebook.
У посольстві зазначили, що таке рішення ухвалено через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України.
"Попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі, а Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням", - йдеться у заяві.
У посольстві США додали, що ці зусилля триватимуть й надалі.
"Ці зусилля триватимуть безперервно, як і наша відданість – разом із нашими союзниками та партнерами – суверенній, демократичній та процвітаючій Україні як частині цілісного, вільного та мирного європейського майбутнього", - запевнили у посольстві.
У січні Держдеп США дозволив частині співробітників посольства у Києві залишити Україну в добровільному порядку, а їхні сім'ї зобов'язав виїхати з країни.
10 лютого Державний департамент рекомендував американцям негайно залишити Україну. Президент США Байден виступив із аналогічним закликом та уточнив, що не направлятиме військових, щоб допомогти з евакуацією.
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Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.
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