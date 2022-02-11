Байден закликав американців негайно покинути Україну

Про це пише NBC News.



"Американські громадяни мають поїхати зараз", - заявив Джо Байден.



За його словами, США в ситуації щодо російської агресії проти України мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі.



"Це зовсім інша ситуація, і все може швидко перевернутися з ніг на голову", - зазначив президент США.



Крім того, він назвав президента РФ Володимира Путіна достатньо розумним, щоб не робити нічого, що могло негативно позначитися на громадянах США.



Також Джо Байден наголосив, що не спрямовуватиме війська до України, оскільки це може призвести до світової війни.



"Ні. Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це стане світовою війною", - зауважив він.



У четвер, 10 лютого, Держдепартамент США рекомендував своїм громадянам негайно залишити Україну й не відвідувати її через загрозу військового вторгнення з боку РФ і коронавірус.



"Не їздити в Україну через посилення загроз російських військових дій та COVID-19; ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом", - ідеться в повідомленні.



У документі наголосили, що уряд США не зможе евакуювати американців у разі військової агресії РФ в Україні.

Нагадаємо, раніше посольство США закликало американців без вагань вибратися за межі України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb