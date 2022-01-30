Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками

Це повідомлення для громадян США розміщено сайтом дипломатичної установи, інформує Еспресо.TV.



"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загроз російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - зазначає посольство.



Окремо наголошується, що рухатися слід суходолом.



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Дипломати, зокрема, рекомендують американцям перебратися до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії чи Молдови, враховуючи при цьому встановлені наразі у цих країнах карантинні вимогі до новоприбулих.



Також наводяться координати американських посольств в названих країнах.



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