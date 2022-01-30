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Головна війна з Росією Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками

Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками

30 січня, 2022 неділя
13:14
війна з Росією

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні настійно рекомендує американським громадянам лишити українську територію у зв'язку з непередбачуваним характером російської військової загрози

Це повідомлення для громадян США розміщено сайтом дипломатичної установи, інформує Еспресо.TV.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загроз російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - зазначає посольство.

Окремо наголошується, що рухатися слід суходолом.

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Дипломати, зокрема, рекомендують американцям перебратися до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії чи Молдови, враховуючи при цьому встановлені наразі у цих країнах карантинні вимогі до новоприбулих.

Також наводяться координати американських посольств в названих країнах.

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