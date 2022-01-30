Ті, хто кажуть "не сійте паніку", потім стають рабами загарбників, - Віталій Портников

Про це він заявив в етері програми "Суботній політклуб" на каналі Еспресо.TV.



На підтвердження власних слів Портников навів приклад Чехословаччини - до та після окупації цієї країни нацистською Німеччиною, а також британського прем'єра Невілла Чемберлена, який повірив у можливість "миру" з Адольфом Гітлером на тлі загрози збройного вторгнення нацистів до цієї країни.



"Чемберлен увесь час говорив, що рейхсканцлер Гітлер сподівається, що буде мир, що ми маємо миром з ним все вирішити, й Гітлер має підписати документ, в якому він зобов'язується вирішувати все проблеми миром. І Муссоліні має це записати.



І ось вони записали, і прем'єрміністр Чемберлен прилетів до Лондона і сказав: "Я привіз вам мир". А це було неправдою.



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Якби позиція британського уряду була б такою, що вона звинувачувала б Німеччину - як це зараз робить президент Байден (на адресу Росії - ред.), це правильний підхід, - і якщо б прем'єміністр Великої Британії говорив би тоді: "Рейхсканцлер, ви хочете знищити Чехословаччину, вас не цікавить доля судетських німців (що було приводом для вторгнення - ред.), ви просто використовуєте можливість для того щоб озброїти свою армію і щоб почати війну проти Чехословаччини, а потім й проти інших держав, ми бачимо ваші агресивні наміри, ми перестанемо вам економічно допомагати, ми зупинемо вам постачання", - можливо, тоді б, я вам хочу сказати, вдалося б уникнути Другої світової війни", - пояснив Віталій Портников.



Знайшлися, додав Портников, й деякі чехословацькі політики, "які потім стали колаборантами", які казали: "Не сійте паніку! Гітлеру потрібні тільки Судети".



Вони теж, наголосив Віталій Портников, заявляли точно так, як і тепер стверджує Зеленський, що насамперед слід дбати про інвесторів та економіку.



"Через рік всі ці люди виховували своїх дітей - ті, яким дозволили, - в Протектораті Богемії і Моравії, а чехи стали рабами націонал-соціалістичного режиму", - підкреслив Портников.



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