Посольство США повернеться зі Львова до Києва, щойно це стане можливим, - заступниця Блінкена
Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман назвала тимчасовим переміщення американського посольства зі Львова до Києва
Про це вона заявила в інтерв'ю Українській правді.
"Так, ми перемістили посольство до Львова, але це тимчасове рішення. І ми досі лишаємося в Україні! А посольство повернеться до своєї будівлі в Києві, щойно це стане можливим", - наголосила Венді Шерман.
Крім того заступниця Держсекретаря зауважила, що США підтримують Україну.
"Учора ми оголосили про надання кредитних гарантій на суму до $1 млрд для фінансової допомоги Україні. З 2014 року ми вже надали $5,6 млрд підтримки Україні, включаючи безпекову допомогу. Ми будемо і надалі надавати безпекову, гуманітарну, економічну підтримку українському народові", - зазначила вона.
- Нагадаємо, 12 лютого AP повідомило, що Сполучені Штати можуть залишити в Україні обмежену кількість американських дипломатів, але їх перемістять на захід країни ближче до кордону з Польщею.
- Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
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