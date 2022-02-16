Посольство США повернеться зі Львова до Києва, щойно це стане можливим, - заступниця Блінкена

Про це вона заявила в інтерв'ю Українській правді.



"Так, ми перемістили посольство до Львова, але це тимчасове рішення. І ми досі лишаємося в Україні! А посольство повернеться до своєї будівлі в Києві, щойно це стане можливим", - наголосила Венді Шерман.



Крім того заступниця Держсекретаря зауважила, що США підтримують Україну.



"Учора ми оголосили про надання кредитних гарантій на суму до $1 млрд для фінансової допомоги Україні. З 2014 року ми вже надали $5,6 млрд підтримки Україні, включаючи безпекову допомогу. Ми будемо і надалі надавати безпекову, гуманітарну, економічну підтримку українському народові", - зазначила вона.

Нагадаємо, 12 лютого AP повідомило, що Сполучені Штати можуть залишити в Україні обмежену кількість американських дипломатів, але їх перемістять на захід країни ближче до кордону з Польщею.

Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.

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