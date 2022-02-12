США вирішили евакуювати співробітників посольства в Україні, - AP

Про це повідомляє AP.

Джерела агенції стверджують, що про своє рішення Вашингтон оголосить сьогодні, 12 лютого. В Україні можуть залишити обмежену кількість американських дипломатів, але їх перемістять на захід країни ближче до кордону з Польщею.

У січні Держдеп США дозволив частині співробітників посольства у Києві залишити Україну в добровільному порядку, а їхні сім'ї зобов'язав виїхати з країни.

10 лютого Державний департамент рекомендував американцям негайно залишити Україну. Президент США Байден виступив із аналогічним закликом та уточнив, що не направлятиме військових, щоб допомогти з евакуацією.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb