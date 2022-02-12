США вирішили евакуювати співробітників посольства в Україні, - AP
Сполучені Штати готуються евакуювати співробітників свого посольства в Києві через загрозу російського вторгнення до України
Про це повідомляє AP.
Джерела агенції стверджують, що про своє рішення Вашингтон оголосить сьогодні, 12 лютого. В Україні можуть залишити обмежену кількість американських дипломатів, але їх перемістять на захід країни ближче до кордону з Польщею.
У січні Держдеп США дозволив частині співробітників посольства у Києві залишити Україну в добровільному порядку, а їхні сім'ї зобов'язав виїхати з країни.
10 лютого Державний департамент рекомендував американцям негайно залишити Україну. Президент США Байден виступив із аналогічним закликом та уточнив, що не направлятиме військових, щоб допомогти з евакуацією.
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Нагадаємо, 11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну через загрозу військової агресії з боку РФ.
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