Держдеп: основний штат посольства США переїхав до Львова
Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Основний штат співробітників посольства переїхав до Львова, щоб продовжити нашу важливу роботу щодо підтримки України й пошуку дипломатичного вирішення цієї кризи, яку, звісно, створила Росія", - сказав чиновник Держдепу США.
- Нагадаємо, 12 лютого AP повідомило, що Сполучені Штати можуть залишити в Україні обмежену кількість американських дипломатів, але їх перемістять на захід країни ближче до кордону з Польщею.
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