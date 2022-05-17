Посольство Ізраїлю повернулось до Києва

Про це пресслужба диппредставництва повідомило у Twitter.

"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві", - йдеться у повідомленні.

10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже працюють 36 посольств.

14 травня Румунія відновила роботу посольства в Києві після початку повномасштабної війни Росії проти України.