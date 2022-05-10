У Києві вже працюють 36 посольств, - Зеленський

Про це він повідомив у відеозверненні.

"Провів у Києві переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів. Говорили про посилення України, про швидше завершення цієї війни. Обговорили також і деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України", - сказав він.

Прездент подякував їм за поновлення роботи посольств у Києві.

"Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці", - підсмував Зеленський.