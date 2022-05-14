Посольство Румунії повернулось до Києва
14 травня Румунія відновила роботу посольства в Києві після початку повномасштабної війни Росії проти України
Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у Twitter.
"Дуже радий повідомити, що відсьогодні посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в сміливій боротьбі за свободу", - написав він.
Румунія 26 лютого призупинила роботу посольства у столиці.
- 10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже працюють 36 посольств.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе