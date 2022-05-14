English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Посольство Румунії повернулось до Києва

Посольство Румунії повернулось до Києва

14 травня, 2022 субота
14:16
війна з Росією Посольство Румунії

14 травня Румунія відновила роботу посольства в Києві після початку повномасштабної війни Росії проти України

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у Twitter.

"Дуже радий повідомити, що відсьогодні посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в сміливій боротьбі за свободу", - написав він.

Румунія 26 лютого призупинила роботу посольства у столиці.

  • 10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже працюють 36 посольств.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Румунія
посольство
Київ
Читайте також:
13 травня, 2022 п'ятниця
Росія масово використовує надзвукові протикорабельні ракети по обʼєктах цивільної інфраструктури, - Залужний
13 травня, 2022 п'ятниця
Артилерія "зриває" наступ росіян. Більшість американських гаубиць M777 вже на передовій, - Пентагон
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.6
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
14 травня
14:22
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан намагається зберегти умови довготривалого перебування при владі, - політолог-міжнародник Воля
14:14
окупанти танк рф
Російського полковника Юрія Медведєва, що воював на Київщині, вбили самі ж росіяни, - Politico
14:12
окупанти рф
У Росії закінчуються резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка
14:12
Ексклюзив
Порятунок рядових Влащенко і Голованова. Як Мінкульт відбілює пул Медведчука
14:07
Частина українських біженців повертається додому з Литви
13:54
Ілон Маск
Роскосмос заборонив росіянам літати на кораблях SpaceX Ілона Маска
13:41
В України немає зайвих шести місяців, щоб чекати, поки Росія продовжує вбивати наших громадян, – Офіс президента про нафтове ембарго ЄС
13:33
Кінбурнська коса
Окупанти знищують унікальну Кінбурнську косу на Чорному морі, – Денісова
13:29
насильство
Українкам у Польщі необхідний доступ до абортів, - ООН
13:23
Ексклюзив
Азовсталь
Маріупольська міська рада звернулася до МЗС України з проханням допомогти врятувати військових з Азовсталі, - депутат Кільдішов
13:21
Сіверський Донець, понтонний міст
Спроби РФ оточити угруповання ЗСУ на Луганщині провалилися через розгром на Сіверському Донці, - CNN
13:04
На фото біженці з України, які зустрілись з Джонсоном
Українські біженці у Великій Британії зустрілись із Борисом Джонсоном
13:03
Арсеній Яценюк
Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО, - Арсеній Яценюк
12:59
телевежа Рівне
Влада Маріуполя закликає журналістів висвітлити на телебаченні, що Україна бореться за маріупольців та чекає на них
12:49
підводний човен
Росія зосередила у Чорному морі флотилію з 30 крилатими ракетами
12:45
ДБР
П'ять обленерго, банк, готелі та меткомбінат. ДБР узялося за російський клан "Лужники", - ЗМІ
12:43
Ексклюзив
нафта
Потрібно встановити заборону заходити порожнім танкерам на російські термінали у Чорному та Балтійському морях, - екснардепка Гопко
12:38
Миколаївщина
Миколаївщину продовжують обстрілювати окупанти: за добу є загиблі та поранені
12:26
Калина
Росіяни продовжують масовані бомбардування шпиталю на Азовсталі, потрібна евакуація поранених, - заступник командира полку "Азов"
12:25
окупанти
Гуманітарна криза та офіціантки й "вишибали" на "керівних посадах": СБУ перехопила розмову колаборантів про ситуацію в Херсоні
12:24
Берлін біженці
У Німеччині зареєструвались понад 700 тисяч біженців з України
12:12
Ексклюзив
Юрій Корольчук
Реальна ціна на пальне, яка має бути сьогодні - 60 грн за літр, - енергетичний експерт Корольчук
12:01
Попасна
В Попасній рашисти полюють на мирних жителів
11:41
окупанти знищили обстріл
На Харківщині продовжують обстрілювати Чугуїв, Дергачі, Золочів і Лозову
11:36
Лукашенко Путін
Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ
11:32
Маріуполь окупанти вода
"Всі підвали затоплено, вулиці перетворено на ріки": радник мера Маріуполя про гуманітарну катастрофу в місті
11:18
Олександр Ткаченко
Журналісти обурені відповіддю міністерства Ткаченка щодо участі у марафоні ведучих з каналів Медведчука
11:13
Українців просять обрати нову марку від Укрпошти
11:11
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Треба знизити споживання пального: пересадити людей на громадський транспорт, - економіст Несходовський
11:07
окупанти
Російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ, - британська розвідка
10:47
ЗСУ знищили втрати окупантів
Втрати російських окупантів в Україні перевищили 27 тис. осіб, - Генштаб ЗСУ
10:36
без електрики леп
На Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів у деяких районах відсутнє водопостачання, електрика та газ
10:26
Еспресо Прямий 5 канал
Коли Еспресо, Прямий та 5-й канал вимкнути з ефіру, в МКІП нічого не казали про розпалювання ворожнечі, - Лігачова
10:22
Ексклюзив
острів Хортиця
За Хортицю Запоріжжя буде рвати кожного окупанта, - волонтер "Легіону Свободи" Денисов
10:20
Ірина Верещук
Україна веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі
09:57
Путін
Путін має намір анексувати окуповані території, аби шантажувати Україну застосуванням ядерної зброї, - аналітики зі США
09:54
російські війська окупанти
Окупанти примушують запорізьких фермерів до співпраці
09:52
Ексклюзив
корабль із зерном
Ніхто не хоче під санкції, тому викрадене Росією українське зерно не купують, - нардеп Соломчук
09:19
проорсійські ведучі звернення
"Спеціалісти" з каналів Медведчука, які працюють на національному телемарафоні, роками подавали патрони ворогу на інформаційному фронті, - телеведуча Барчук
09:02
Укрзалізниця дизель-поїзд
Із Покровська до Львова 14 травня вирушить евакуаційний поїзд
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV