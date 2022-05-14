Посольство Румунії повернулось до Києва

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у Twitter.

"Дуже радий повідомити, що відсьогодні посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в сміливій боротьбі за свободу", - написав він.

Румунія 26 лютого призупинила роботу посольства у столиці.

10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже працюють 36 посольств.