У Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців
За даними Державного секретаріату з питань міграції, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, загалом у Швейцарії зареєстровано 39 258 біженців
Про це пише swissinfo.ch.
Станом на 22 квітня 32 208 людей отримали статус S. Це дозволяє їм залишатися і працювати в Швейцарії впродовж року. Більше двох третин тих, хто отримав статус S до кінця березня, були жінки та дівчата, і майже 40% тих, хто шукав захисту, були молодшими за 20 років.
Понад 5,1 мільйона українців покинули свою країну після російського вторгнення, повідомляє агентство ООН у справах біженців у п'ятницю.Кількість продовжує зростати, але повільніше, ніж на початку війни.
Наразі найбільша кількість у сусідній Польщі. Міжнародне бюро з міграції повідомило, що 7,7 мільйона людей покинули свої домівки, але все ще перебувають в Україні.
- Нагадаємо, Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, які проживають у місті, в тому числі біженцям, що рятуються від російського вторгнення.
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