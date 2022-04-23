У Швейцарії зареєстрували майже 40 тис. українських біженців

Про це пише swissinfo.ch.



Станом на 22 квітня 32 208 людей отримали статус S. Це дозволяє їм залишатися і працювати в Швейцарії впродовж року. Більше двох третин тих, хто отримав статус S до кінця березня, були жінки та дівчата, і майже 40% тих, хто шукав захисту, були молодшими за 20 років.



Понад 5,1 мільйона українців покинули свою країну після російського вторгнення, повідомляє агентство ООН у справах біженців у п'ятницю.Кількість продовжує зростати, але повільніше, ніж на початку війни.



Наразі найбільша кількість у сусідній Польщі. Міжнародне бюро з міграції повідомило, що 7,7 мільйона людей покинули свої домівки, але все ще перебувають в Україні.

Нагадаємо, Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, які проживають у місті, в тому числі біженцям, що рятуються від російського вторгнення.