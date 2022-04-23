Місто Нью-Йорк виділить $2 млн для українських переселенців
Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, які проживають у місті, в тому числі біженцям, що рятуються від російського вторгнення
Про це повідомляє Укрінформу з посиланням на мера міста Еріка Адамса.
Ці кошти підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, вирішення соціальних питань українців.
Найближчими днями місто обіцяє оголосити про послуги, які надаватимуться в рамках цієї допомоги.
"Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном, - сказав Адамс. Ми - місто іммігрантів і готові з розпростертими обіймами надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим".
У березні Адамс підняв американський та український прапори на Мангеттені - центральному районі Нью-Йорка, який, за словами міських посадовців, майорітиме над містом до самої перемоги України у війні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе