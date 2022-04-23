Місто Нью-Йорк виділить $2 млн для українських переселенців

Про це повідомляє Укрінформу з посиланням на мера міста Еріка Адамса.

Ці кошти підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, вирішення соціальних питань українців.

Найближчими днями місто обіцяє оголосити про послуги, які надаватимуться в рамках цієї допомоги.

"Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном, - сказав Адамс. Ми - місто іммігрантів і готові з розпростертими обіймами надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим".

У березні Адамс підняв американський та український прапори на Мангеттені - центральному районі Нью-Йорка, який, за словами міських посадовців, майорітиме над містом до самої перемоги України у війні.

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