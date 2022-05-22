Близько 29 050 окупантів, 1285 танків, 170 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 22 травня окупанти втратили близько 29 050 військових, 3141 бронемашину, 1285 танків, 599 систем артилерії та 170 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни проти України РФ втратила:
- особового складу близько 29 050 (+200) окупантів;
- танків - 1285 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 3141 (+25) од.;
- артилерійських систем - 599 (+3) од.;
- РСЗВ - 201 (+0) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 204 (+0) од.;
- гелікоптерів - 170 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8) од.;
- крилатих ракет - 107 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2194 (+16) од.;
- спеціальної техніки - 43 (+0) од.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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