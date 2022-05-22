Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України РФ втратила:

особового складу близько 29 050 (+200) окупантів;

танків - 1285 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 3141 (+25) од.;

артилерійських систем - 599 (+3) од.;

РСЗВ - 201 (+0) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 204 (+0) од.;

гелікоптерів - 170 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 470 (+8) од.;

крилатих ракет - 107 (+3) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2194 (+16) од.;

спеціальної техніки - 43 (+0) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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