Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну склали:

особового складу - близько 29,2 тис. (+150) окупантів;

танків - 1293 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 3166 (+25) од.;

артилерійських систем - 604 (+5) од.;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 201 (+0) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 204 (+0) од.;

гелікоптерів - 170 (+0) од.;

БПЛА (безпілотників) оперативно-тактичного рівня - 476 (+6) од.;

крилатих ракет - 110 (+3) од.;

кораблів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2206 (+12) од.;

спеціальної техніки - 43 (+0) од.

Упродовж доби 22 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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