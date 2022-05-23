Близько 29,2 тис. окупантів, 1293 танки й 476 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 23 травня окупанти втратили близько 29,2 тис. військових, 1293 танки, 604 системи артилерії та 476 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну склали:
- особового складу - близько 29,2 тис. (+150) окупантів;
- танків - 1293 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 3166 (+25) од.;
- артилерійських систем - 604 (+5) од.;
- РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 201 (+0) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 204 (+0) од.;
- гелікоптерів - 170 (+0) од.;
- БПЛА (безпілотників) оперативно-тактичного рівня - 476 (+6) од.;
- крилатих ракет - 110 (+3) од.;
- кораблів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2206 (+12) од.;
- спеціальної техніки - 43 (+0) од.
Упродовж доби 22 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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