Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну склали:

окупантів - близько 29 750 осіб;

танків - 1322 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 3246 (+11) од.;

артилерійських систем - 623 (+6) од.;

реактивних систем залпового вогню - 201 (+0) од.;

засобів ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 206 (+0) од.;

гелікоптерів - 170 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 503 (+1) од.;

крилатих ракет - 115 (+1) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2226 (+1) од.;

спеціальної техніки - 48 (+1) од.

Упродовж 26 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському напрямку.

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