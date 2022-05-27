Близько 29,8 тис. окупантів, 1322 танки, 503 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 27 травня окупанти втратили близько 29 750 військових, 1322 танки, 623 системи артилерії та 503 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну склали:
- окупантів - близько 29 750 осіб;
- танків - 1322 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 3246 (+11) од.;
- артилерійських систем - 623 (+6) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 201 (+0) од.;
- засобів ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 206 (+0) од.;
- гелікоптерів - 170 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 503 (+1) од.;
- крилатих ракет - 115 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2226 (+1) од.;
- спеціальної техніки - 48 (+1) од.
Упродовж 26 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському напрямку.
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