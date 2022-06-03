Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 30 950 (+100) окупантів;

танків - 1367 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 3366 (+12) од.;

артилерійських систем - 661 (+14) од.;

реактивних систем залпового вогню - 207 (+0) од.;

засобів ППО - 95 (+0) од.;

літаків - 210 (+0) од.;

гелікоптерів - 175 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 535 (+14) од.;

крилатих ракет - 121 (+1) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2329 (+4) од.;

спеціальної техніки - 51 (+0) од.

Упродовж 2 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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