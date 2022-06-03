Близько 30 950 окупантів, 1367 танків і 535 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 3 червня окупанти втратили близько 30 950 військових, 336 бронемашин, 1367 танків, 661 систему артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 30 950 (+100) окупантів;
- танків - 1367 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 3366 (+12) од.;
- артилерійських систем - 661 (+14) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 207 (+0) од.;
- засобів ППО - 95 (+0) од.;
- літаків - 210 (+0) од.;
- гелікоптерів - 175 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 535 (+14) од.;
- крилатих ракет - 121 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2329 (+4) од.;
- спеціальної техніки - 51 (+0) од.
Упродовж 2 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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