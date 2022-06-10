Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія орієнтовно втратила:

окупантів - близько 31,9 тис. (+200) осіб;

танків - 1409 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 3450 (+12) од.;

артилерійських систем - 712 (+1) од.;

реактивних систем залпового вогню - 222 (+9) од.;

засобів ППО - 97 (+1) од.;

літаків - 212 (+0) од.;

гелікоптерів - 178 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 572 (+10) од.;

крилатих ракет - 125 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2438 (+17) од.;

спеціальної техніки - 54 (+1) од.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Харківському напрямках. Інформацію уточнюють.

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