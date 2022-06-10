Близько 31,9 тис. окупантів, 1409 танків і 712 систем артилерії: які втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 10 червня РФ втратила в Україні близько 31,9 тис. окупантів, 1409 танків, 712 систем артилерії й 572 безпілотники
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни проти України Росія орієнтовно втратила:
- окупантів - близько 31,9 тис. (+200) осіб;
- танків - 1409 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 3450 (+12) од.;
- артилерійських систем - 712 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 222 (+9) од.;
- засобів ППО - 97 (+1) од.;
- літаків - 212 (+0) од.;
- гелікоптерів - 178 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 572 (+10) од.;
- крилатих ракет - 125 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2438 (+17) од.;
- спеціальної техніки - 54 (+1) од.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Харківському напрямках. Інформацію уточнюють.
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