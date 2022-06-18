Близько 33 350 окупантів, 1465 танків і 216 літаків: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 18 червня РФ втратила в Україні 33 350 окупантів, 1465 танків, 216 літаків і 14 суден
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни проти України окупанти орієнтовно втратили:
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особового складу - близько 33 350 (+200) військових;
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танків - 1465 (+9) од.;
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бойових броньованих машин - 3573 (+10) од.;
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артилерійських систем - 739 (+5) од.;
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реактивних систем залпового вогню - 233 (+0) од.;
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засобів ППО - 98 (+1) од.;
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літаків - 216 (+1) од.;
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гелікоптерів - 180 (+0) од.;
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безпілотників оперативно-тактичного рівня - 594 (+1) од.;
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крилатих ракет - 129 (+0) од.;
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кораблів/катерів - 14 (+1) од.;
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автомобільної техніки й автоцистерн - 2513 (+17) од.;
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спеціальної техніки - 55 (+0) од.;
Упродовж 17 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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