Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України окупанти орієнтовно втратили:

особового складу - близько 33 350 (+200) військових;

танків - 1465 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 3573 (+10) од.;

артилерійських систем - 739 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 233 (+0) од.;

засобів ППО - 98 (+1) од.;

літаків - 216 (+1) од.;

гелікоптерів - 180 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 594 (+1) од.;

крилатих ракет - 129 (+0) од.;

кораблів/катерів - 14 (+1) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2513 (+17) од.;

спеціальної техніки - 55 (+0) од.;

Упродовж 17 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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