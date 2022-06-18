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Головна війна з Росією Близько 33 350 окупантів, 1465 танків і 216 літаків: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

Близько 33 350 окупантів, 1465 танків і 216 літаків: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

18 червня, 2022 субота
10:06
війна з Росією знищений танк окупантів

З 24 лютого до 18 червня РФ втратила в Україні 33 350 окупантів, 1465 танків, 216 літаків і 14 суден

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни проти України окупанти орієнтовно втратили:

  • особового складу - близько 33 350 (+200) військових; 

  • танків - 1465 (+9) од.; 

  • бойових броньованих машин - 3573 (+10) од.;

  • артилерійських систем - 739 (+5) од.; 

  • реактивних систем залпового вогню - 233 (+0) од.; 

  • засобів ППО - 98 (+1) од.;

  • літаків - 216 (+1) од.; 

  • гелікоптерів - 180 (+0) од.; 

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 594 (+1) од.;

  • крилатих ракет - 129 (+0) од.;

  • кораблів/катерів - 14 (+1) од.;

  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2513 (+17) од.;

  • спеціальної техніки - 55 (+0) од.;

Упродовж 17 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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ЗСУ
Військові новини
Генштаб ЗСУ
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