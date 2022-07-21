Близько 38 850 військових, 1704 танки, 710 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 21 липня окупанти втратили близько 38 850 військових, 1704 танки, 859 систем артилерії й 710 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 38 850 (+100) окупантів;
- танків - 1704 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 3912 (+7) од.;
- артилерійських систем - 859 (+3) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 251 (+1) од.;
- засобів ППО - 113 (+0) од.;
- літаків - 221 (+0) од.;
- гелікоптерів - 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 710 (+7) од.;
- крилатих ракет - 167 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2781 (+6) од.;
- спеціальної техніки - 72 (+2) од.
Упродовж 20 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку.
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