Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 38 850 (+100) окупантів;

танків - 1704 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 3912 (+7) од.;

артилерійських систем - 859 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню - 251 (+1) од.;

засобів ППО - 113 (+0) од.;

літаків - 221 (+0) од.;

гелікоптерів - 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 710 (+7) од.;

крилатих ракет - 167 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2781 (+6) од.;

спеціальної техніки - 72 (+2) од.

Упродовж 20 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку.

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