Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 38 тис. (+130) окупантів;

танків - 1672 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 3866 (+14) од.;

артилерійських систем - 842 (+2) од.;

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;

засобів ППО - 109 (+0) од.;

літаків - 220 (+1) од.;

гелікоптерів - 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+0) од.;

крилатих ракет - 155 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2731 (+11) од.;

спеціальної технфки - 67 (+0) од.

Упродовж 14 липня найбільших втрат Росія зазнала на Краматорському напрямку.

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