Близько 38 тис. окупантів, 1672 танки й 220 літаків: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 15 липня окупанти втратили близько 38 тис. військових, 3866 бронемашин, 1672 танки та 220 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 38 тис. (+130) окупантів;
- танків - 1672 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 3866 (+14) од.;
- артилерійських систем - 842 (+2) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;
- засобів ППО - 109 (+0) од.;
- літаків - 220 (+1) од.;
- гелікоптерів - 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+0) од.;
- крилатих ракет - 155 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2731 (+11) од.;
- спеціальної технфки - 67 (+0) од.
Упродовж 14 липня найбільших втрат Росія зазнала на Краматорському напрямку.
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