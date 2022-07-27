Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:

особового складу - близько 40 070 (+200) окупантів;

танків - 1738 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 3971 (+12) од.;

артилерійських систем - 883 (+3) од,

рактивних систем залпового вогню - 258 (+0) од,

засобів ППО - 117 (+0) од,

літаків - 222 (+0) од,

гелікоптерів - 190 (+1) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),

крилатих ракет - 174 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2847 (+12) од,

спеціальної техніки - 75 (+0).

Упродовж 26 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.

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