Близько 40 070 військових, 726 дронів і 190 гелікоптерів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 27 липня окупанти втратили близько 40 070 військових, 1738 танків, 726 безпілотників і 190 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:
- особового складу - близько 40 070 (+200) окупантів;
- танків - 1738 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 3971 (+12) од.;
- артилерійських систем - 883 (+3) од,
- рактивних систем залпового вогню - 258 (+0) од,
- засобів ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- гелікоптерів - 190 (+1) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2847 (+12) од,
- спеціальної техніки - 75 (+0).
Упродовж 26 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.
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