Близько 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ
За останні декілька днів близько 400 шведів зголосилися воювати в Україні після створення Інтернаціонального легіону для іноземних добровольців
Про це повідомив Андерс Естлунд.
"Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непоганий результат для маленької країни лише через кілька днів після оголошення набору військових добровольців. Інтернаціональний легіон в Україні може стати могутнім", - написав у Twitter Естлунд, який мешкає у Києві.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону. Київ отримав уже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам.
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