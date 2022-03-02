Близько 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ

Про це повідомив Андерс Естлунд.



"Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непоганий результат для маленької країни лише через кілька днів після оголошення набору військових добровольців. Інтернаціональний легіон в Україні може стати могутнім", - написав у Twitter Естлунд, який мешкає у Києві.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону. Київ отримав уже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам.