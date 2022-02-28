Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінізмом

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



"Ми створюємо інтернаціональний легіон. Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон", - йдеться у дописі Маляр.



За її словами, в України вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму.



Нагадаємо, українців із Французького іноземного легіону відпустять на російсько-українську війну в повному екіпіруванні, а Україна створить підрозділ тероборони з іноземців.