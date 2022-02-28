Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінізмом
Президент України Володимир Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон"
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ми створюємо інтернаціональний легіон. Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу - "Інтернаціональний легіон", - йдеться у дописі Маляр.
За її словами, в України вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму.
- Нагадаємо, українців із Французького іноземного легіону відпустять на російсько-українську війну в повному екіпіруванні, а Україна створить підрозділ тероборони з іноземців.
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